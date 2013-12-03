"Батьківщина" заявляє, що Міносвіти проводить інструктаж загону "тітушок"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прес-службі ВО “Батьківщина”, народні депутати з фракції "Батьківщина" отримали інформацію з «достовірних джерел» в Міносвіти про підготовку загону провокаторів, яких засилають в ряди студентів, що беруть участь у Євромайдані.

Читайте також: Депутати з опозиції вигнали "тітушок" з Ради - Яценюк (фото)

«Сьогодні зранку у залі колегії Міносвіти відбувся інструктаж понад ста молодиків характерної зовнішності, яких нагодували, вдягли єврострічки та роздали написані інструкції з легендою про те, що вони студенти різних вузів.

В ці хвилини студентів-перевертнів везуть на Євромайдан, де вони змішаються зі студентами-протестувальниками з метою організації провокацій», - сказано у повідомленні прес-службі партії.