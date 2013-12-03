Депутати з опозиції вигнали "тітушок" з Ради - Яценюк (фото)

Про це розповів журналістам лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк, повідомляє «Українська правда».

Раніше журналісти спостерігали, як на вулиці під парламентом зчинилася якась суперечка, а потім депутат Юрій Стець повідомив, що до ВР заходять люди "характерної зовнішності".

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За словами Яценюка, депутати Олександр Абдуллін та Віктор Чумак "побачили, що до Верховної Ради хочуть провести понад 100 людей без документів, без форми, таких класичних "тітушок".

"Вони зразу повідомили про це – і "ті тушок" вдалося вигнати з Верховної Ради", - сказав він.

Раніше, близько 10:30, на вулиці під ВР зчинився галас – журналісти, визирнувши у вікно, побачили близько 50 "тітушек", які пройшли в парламент попри 4 кордони міліції.

Кілька "тітушок" нібито зайшли у ложу преси, відмовившись назватися.