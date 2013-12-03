Азаров назвав "міфічною" суму компенсаційних вимог України до ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході свого виступу у Верховній Раді.

«Ми нашим європейським партнерам сказали відверто: давайте сядемо за стіл переговорів. Подумайте над тим, яку максимальну допомогу ви можете надати. Допоможіть нам з МВФ. Нам відповіли…. Звичайно, не йшлося про якісь міфічні десятки мільярдів», - сказав Азаров.

На тему: Для конкуренції на ринку ЄС Україні потрібно 160 мільярдів євро - Азаров

При цьому він уточнив, що раніше озвучена сума необхідних компенсацій в обсязі 165 млрд євро – це ціна модернізації України. «Це ціна модернізації, яку ми сподіваємося здійснити за рахунок, насамперед, інвестицій», - зазначив глава уряду.

При цьому він ще раз заявив, що пауза у відносинах з ЄС – вимушена. «В цих умовах ми повинні були відновити торгові відносини з Росією. Пауза вимушена», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, яку планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Причиною призупинення переговорного процесу, на думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, стала неготовність української економіки до впровадження всіх технічних регламентів ЄС. За оцінками прем'єра, на модернізацію виробництва протягом 10 років знадобиться 150-165 мільярдів євро.

1 грудня перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов повідомив, що Україна розраховує одержати від Європейського Союзу кредитні лінії на суму 10 млрд євро і розробити "дорожню карту" про підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Він зазначив, що ще у вересні розмір такого кредиту міг би становити 3-5 млрд євро, проте через зміну ситуації необхідність коштах збільшилася. "Приблизно у вересні я подавав розрахунки, нам достатньо було 3-5 млрд євро - це та сума, яка б дала можливість нас підтримати, щоб запустити модернізацію і почати працювати... Сьогодні криза поглибилася, потрібно знову зробити розрахунки і вийти на якусь суму, але це не сума 160 млрд євро”, - зазначив Арбузов.

При цьому він припустив, що розмір суми може становити 10 млрд євро. “Це 10 млрд євро, можливо. Тай то, ми просили кредитні лінії: коли прийде час повертати, ми повернемо", - сказав перший віце-прем'єр.