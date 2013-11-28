Економісти пояснили звідки взялася сума в ?160 млрд для модернізації України (документи)

Інститут Економіки НАН України на чолі з академіком Валерієм Геєцем визначив суму в 160 мільярдів євро, яка необхідна для модернізації економіки України під умови Євросоюзу, виходячи з витрат на таку ж модернізацію Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в період з підписання ними угоди про асоціацію до отримання членства в ЄС, розрахованих на душу населення.

Про це йдеться в додатку до прогнозу економічних ефектів підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС на 2014 рік, підготовленому інститутом НАН.

За даними інституту, загальна сума витрат чотирьох країн становила 149 млрд євро, кількість населення цих країн становить 65 млн. осіб. Таким чином, витрати на душу населення становлять 2 290 євро. Враховуючи, що населення України складає 45,5 млн. осіб, загальна сума для витрат на модернізацію економіки, за методикою інституту, становить 104,195 млрд євро. Проте, враховуючи стан соціальної інфраструктури, зношеність основних фондів України, порівняно з досліджуваними країнами Європи, фахівці інституту вирішили збільшити суму, необхідну для України, в півтора рази (застосувавши коефіцієнт 1,5), що в результаті й дало 156,292 млрд євро (при округленні – 160 млрд євро).

Як повідомляв УНІАН, вперше прем'єр-міністр України Микола Азаров публічно заявив, що для адаптації українських технічних регламентів до вимог Євросоюзу необхідно 165 млрд євро протягом 10 років, 3 жовтня п.р.

У ЄС розмір суми викликав здивування. Європейський комісар з розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав її необґрунтованою і спекулятивною.

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