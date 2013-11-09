Для конкуренції на ринку ЄС Україні потрібно 160 мільярдів євро - Азаров

Україні для модернізації і перебудови економіки для здійснення конкурентного товарообігу з країнами Євросоюзу сьогодні потрібно мати близько 160 млрд євро, заявляє прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку, виступаючи на конференції Донецької обласної Партії регіонів.

Говорячи про українську економіку, прем'єр-міністр сказав: «Протягом 10-15 років ми повинні перебудувати нашу економіку, наше виробництво з тим, щоб наші товари були конкурентними на ринку Європейського Союзу».

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При цьому прем’єр підкреслив: «Якщо цього не буде, тоді ця зона вільної торгівлі обернеться для нас колосальними економічними втратами. Тому що ми теж відкриваємо свої межі для високо конкурентної європейської промисловості. І вона мине наші бар'єри і піде на наш ринок. Чи встоять наші підприємства в цій ситуації? Або ми залишимося сировинним придатком? Ось проблема насправді де».

Тому, за словами Азарова, сьогодні в Україні першорядним стоїть завдання модернізації промисловості, на що необхідні великі гроші. «І, якщо ми зуміємо і здатні знайти колосальні фінансові ресурси – приблизно за оцінками це 160 млрд євро, якщо зуміємо в історичному плані достатньо швидко перебудувати свою економіку, значить, зона вільної торгівлі обернеться для нас виграшем, ми піднімемося в конкурентному плані, ми станемо могутньою державою. Це треба розуміти і чітко в цьому собі звітувати », - заявив Азаров.