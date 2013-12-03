Охорона парламенту попросила журналістів залишити будівлю ВР

Охорона парламенту просить журналістів залишити будівлю Верховної Ради, мотивуючи свою вимогу тим, що вечірнього засідання не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, на запитання, звідки така інформація, один із охоронців відповів: “Вечірнього засідання не буде. Адже Рибак не оголосив про те, що вечірнє засідання відбудеться о 16 годині”.

Під час закриття ранкового засідання голова Верховної Ради України Володимир Рибак не говорив, що вечірнє засідання не відбудеться.

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Водночас лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов спрогнозував, що вечірнього засідання ВР не буде, оскільки робота парламенту буде заблокована опозицією, бо жодна із сторін не бачить потреби сьогодні розглядати якісь законопроекти.

На даний час двері в ложу преси уже зачинені на ключ.