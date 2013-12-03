Рада провалила голосування щодо відставки Кабміну Азарова (оновлено)

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 186 народних депутатів з 338, зареєстрованих в сесійній залі.

Від Партії регіонів "за" відставку уряду проголосував один депутат, від "Батьківщини" - 90, "УДАРу" - 42, "Свободи" - 36 і 17 позафракційних. Від КПУ проект постанови не підтримав жоден депутат.

Водночас перед цим лідер КПУ Петро Симоненко, виступаючи з трибуни парламенту, зазначив, що уряд заслуговує відставки.

Він зазначив, що фракція КПУ пропонувала парламенту своє рішення щодо відставки уряду. Симоненко закликав опозицію підтримати пропозицію КПУ.

У відповідь лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція готова відкликати свою постанову і проголосувати за постанову КПУ.

Але в цей час голова Верховної Ради Володимир Рибак уже поставив на голосування проект постанови, внесений опозицією, щодо відповідальності уряду, за який проголосували лише 186 народних депутатів. (Для ухвалення позитивного рішення необхідно 226 голосів – УНІАН).