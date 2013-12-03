Азаров розповів, навіщо делегація України завтра вирушить до Москви

Українська делегація завтра, 4 грудня, має відбути до Москви для проведення переговорів з метою нормалізації торгівельно-економічних відносин з Російською Федерацією.

Про це йдеться у заяві прем’єр-міністра України Миколи Азарова, яку розміщено на сайті уряду.

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“Завтра ж у Москву відправиться інша делегація, адже ми прагнемо укріпити наше стратегічне партнерство, хочемо відновити торгівельно-економічні зв’язки з Російською Федерацією”, - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, також 4 грудня ще одна українська делегація відбуде до Брюсселя для проведення переговорів про підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.