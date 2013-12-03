Завтра Україна проведе переговори про асоціацію з Євросоюзом

Українська делегація завтра, 4 грудня, має відбути до Брюсселя для проведення переговорів про підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це йдеться у заяві прем’єр-міністра Миколи Азарова, яка розміщена на сайті уряду.

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“Завтра наша делегація поїде до Брюсселя, і ми продовжимо переговори, котрі дадуть можливість підписати Угоду про європейську інтеграцію на вигідних для України умовах. Про це домовився Президент і зараз ця делегація формується”, - зазначив Азаров.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що делегацію очолить віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов.