Єжель: Торговельно-економічні відносини України і Білорусі час помножити на два

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Михайло Єжель під час зустрічі з головою Ради Республіки Білорусі (верхня палата парламенту) Анатолієм Рубіновим.

Характеризуючи стан білорусько-українських відносин у цілому, Єжель зазначив, що на пострадянському просторі вони виділяються динамізмом розвитку і цю тенденцію треба підтримувати.

«Пора торговельно-економічні відносини помножати на два, зокрема через спільні виробництва», - зазначив посол України.

При цьому Єжель назвав серед найперспективніших сфер сільгоспмашинобудування і вагонобудування.

Білорусько-український товарообіг за підсумками 2012 року досягнув майже 8 млрд дол. Проте, на думку спікера верхньої палати білоруського парламенту, це не відповідає потенціалу двосторонніх відносин.

«Треба так планувати, щоб кожен відчував зацікавленість. Це буває тоді, коли є спільні виробництва або інші форми взаємодії. Напевно, цей шлях найпродуктивніший», - підкреслив Рубінов.

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Він підкреслив, що відносини Білорусі й України розвиваються в сприятливій політичній обстановці.

Рубінов нагадав про візит до України білоруського Президента, коли було підписано ряд важливих документів, зокрема щодо демаркації спільного кордону.

Посол України також зазначив, що прикордонні перевірки потягу Київ-Мінськ можуть залишитися у минулому.

«Працюємо над тим, щоб виключити ці перевірки», - сказав Єжель.