Суд на 2 місяці заарештував всіх дев'ятьох учасників заворушень біля АП
01:58, 04 грудня 2013Політика
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Суд на 2 місяці заарештував всіх дев'ятьох учасників заворушень у Адміністрації президента.
Суд на 2 місяці заарештував всіх дев'ятьох учасників заворушень біля АП
Про це кореспонденту УНІАН, повідомили в прокуратурі Києва.
Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).
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Раніше УНІАН повідомляв, про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо шістьох затриманих за штурм АП.
Нагадаємо, міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці.
У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.
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