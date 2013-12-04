Суд на 2 місяці заарештував всіх дев'ятьох учасників заворушень біля АП

Про це кореспонденту УНІАН, повідомили в прокуратурі Києва.

Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).

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Раніше УНІАН повідомляв, про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою щодо шістьох затриманих за штурм АП.

Нагадаємо, міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці.

У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.