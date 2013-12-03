Суд арештував хлопців, яким інкримінують напад на АП

Суд заарештував на 2 місяці одного з можливих учасників бійки під Адміністрацією Президента Ярослава Притуленка, пише Українська правда.

Про це повідомив журналіст Дмитро Гнап в ефірі Громадського ТВ, під час включення із суду.

Він уточнив, що таке рішення ухвалила суддя Шевченківського райсуду Радчикова.

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Журналіст повідомив, що під час суду обвинувачення аргументувало такий запобіжний захід на час слідства тим, що у Притуленка, який є безробітним і мав державного захисника, було знайдено ніж та вибухпакет, і він при затриманні наносив побої правоохоронцям.

"Вони в складі групи з 300-500 осіб, діючи спільно, завдали ушкодження 70 міліціонерам", - процитував Гнап ухвалу суду.

Обвинувачення з боку прокуратури ґрунтувалося на показах працівників правоохоронних органів, які постраждали під час сутичок. Прізвища свідків не розголошуються, у суді їх не було.

Гнап повідомив, що наразі ні прокуратура, ні міліція не повідомляє списку осіб, яких у вівторок судять.

Журналіст озвучив наявний у нього перелік: Остащенко Олександр, Притуленко Є.С, Превір Єгор, Гарагуц В.В., Черепко Г.А., Можненко С.Н. та Загоровка Владислав.

У суді знаходяться депутати від опозиції, які готові взяти цих хлопців на поруки.

Гнап уточнив, що раніше 2 місяців арешту суд дав Олександру Солоненку, якого затримали під пам’ятником Леніна. Це рішення ухвалила суддя Валентина Малиновська.

Станом на 18:20 затриманому Черевко Г. суд також дав 2 місяці.

Станом на 20:05 суд заарештував ще 3 хлопців - Юрія Болотова, Черепкова і ще одного юнака, прізвище якого не відоме.

Раніше міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, які сталися 1 грудня в центрі столиці.

В рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.

По інцидентах з КМДА провадження відкриті за ст. 341 КК (захоплення державних або громадських будівель), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо правоохоронців) , ст. 294 (масові заворушення), ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна), ст. 342 (опір представникам влади, правоохоронним органам); по вул. Банковій - ст.ст. 294, 345, 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу), 342, по Будинку профспілок - ст.ст. 341, 194.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько чотирьох годин ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медична допомога була надана 35 постраждалим від дій міліції під час нічного розгону акції на Майдані Незалежності. Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли притулок у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу.

Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди стали приходити громадяни. Увечері 30 листопада на Михайлівській площі, за різними даними, вже було від 20 до 40 тисяч громадян.

У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона чоловік. Однак, провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців.

При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських та закордонних журналістів.

У понеділок, 2 грудня, акції протесту продовжилися.