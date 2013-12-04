ЦВК зняла з реєстрації 55 кандидатів, зокрема Гримчака

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

У 94 окрузі з реєстрації знято 45 кандидатів, зокрема Сергія Власенка (самовисуванець, слідчий відділення Ірпінського міського відділу ГУ МВС), Павла Козирева (самовисуванець, член ПР, мер міста Українка), Віктора Романюка (самовисуванець, безпартійний, тимчасово не працює). Таким чином з 84 раніше зареєстрованих кандидатів в цьому окрузі залишилось 39.

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У 132 окрузі ЦВК зняла з реєстрації 2 кандидатів: Дмитра Соколова (самовисуванець, підприємець), а також Михайла Соколова (самовисуванець, тимчасово не працює). Відтак, в окрузі залишилось 11 кандидатів у народні депутати.

У 194 окрузі ЦВК зняла з реєстрації Олега Свинарчука (самовисуванець, президент корпорації “Богдан”). Таким чином, в окрузі залишилось 16 кандидатів у народні депутати.

У 197 окрузі ЦВК зняла 2 кандидатів у народні депутати — самовисуванців Павла Костенка та Володимира Доманського. Отже, в окрузі залишилось 16 кандидатів в народні депутати.

У 223 окрузі ЦВК зняла самовисуванців Артема Глущенка, Миколу Грабара, а також Олександра Пелепишина (заступника головного інженера з ремонтів ПАТ “Київенерго”).

Також у цьому окрузі сьогодні був знятий з реєстрації Юрій Гримчак (суб'єкт висування — політична партія Українська платформа “Собор”).

Таким чином, на повторних виборах народних депутатів 15 грудня балотуватиметься всього 152 кандидати в народні депутати. Кандидатів знято на підставі їхніх заяв.