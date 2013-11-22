ЦВК збільшила фінансування довиборів у проблемних округах

Центральна виборча комісія до 20,5 млн грн збільшила фінансування витрат на проведення повторних виборів народних депутатів у п’яти одномандатних округах 15 грудня.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідне рішення члени комісії ухвалили на черговому засіданні.

“Враховуючи велику кількість зареєстрованих кандидатів у народні депутати України – 207 осіб, виникла нагальна потреба збільшення видатків ЦВК та окружних виборчих комісій. У зв’язку з цим Комісія внесла зміни до Обсягу коштів Державного бюджету України, необхідних на підготовку і проведення повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах... збільшивши загальну суму видатків до 20 млн 572 тис. гривень”, - сказано в повідомленні.

Таким чином, фінансування видатків ЦВК буде збільшено на 1 млн 735 тис. грн, а фінансування окружних виборчих комісій – на 606 тис. 400 грн. Зазначене збільшення відбуватиметься в межах раніше виділених державним бюджетом коштів, за рахунок запланованого фінансового резерву.

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З огляду на прийняту постанову «Про внесення змін до Обсягу коштів Державного бюджету України, необхідних на підготовку і проведення повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197, 223, призначених на 15 грудня 2013 року», ЦВК окремою постановою внесла зміни до Кошторису видатків Комісії на підготовку та проведення цих виборів, затвердженого постановою ЦВК від 21 жовтня 2013 року № 232.

“Завдяки цьому планується збільшити видатки на оплату послуг засобів масової інформації для забезпечення ведення кандидатами у народні депутати передвиборної агітації (понад 1 млн 355 тис. грн), оплату послуг ЗМІ щодо оприлюднення рішень ЦВК (близько 140 тис. грн), виготовлення виборчої документації (здорожчання виборчих бюлетенів в ОВО №№ 94 і 223 у зв’язку зі збільшенням їх формату) - на 213 тис. грн та на оплату послуг зв’язку - на 30 тис. грн”, - уточнили в ЦВК.

Раніше повідомлялося про витрати у розмірі 19 мільйонів гривень.