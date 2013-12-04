У Польщі освітлення нового стадіону виконали у кольорах України на підтримку Евромайдану (відео)

"Ми хочемо підтримати наших сусідів, з якими зовсім недавно організовували Євро-2012. У зв'язку з тривожною інформацією, яка надходить до нас від українців, освітлення арени буде виконано в національних кольорах України. Це буде символом підтримки у цю важку годину для України", - заявив Адам Бурак, прес-секретар Муніципального стадіону, пише ТСН.ua

Раніше екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський заявив, що доля нової революції в Україні вирішиться в найближчі 48 годин.

Як повідомляв УНІАН, масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалася 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося оформити на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

У суботу "Беркут" розігнав Евромайдан в центрі Києва. У неділю в Києві відбувся мітинг, в якому взяли участь до півмільйона людей, що закінчився захопленням будівлі мерії і зіткненнями протестувальників з правоохоронцями. Акції протесту тривають, мітингувальники вимагають відставки уряду.