Кваснєвський: доля нової революції в Україні вирішиться у найближчі 48 годин

Про це заявив учасник моніторингової місії Європарламенту та екс-президент Польщі Александр Кваснєвський в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, пише Тиждень.ua.

На думку Кваснєвського, хід української революції має вирішитися в найближчі 48 годин. Якщо прихильники інтеграції будуть рішучими, зможуть зберегти динаміку протесту, тоді Янукович почне йти на поступки, погодиться на звільнення того чи іншого міністра, можливо, навіть прем'єр-міністра. Але якщо протести почнуть слабшати, то він застосує силу, аби впорядкувати ситуацію.

На думку екс-президента Польщі, Янукович не має свого плану вирішення ситуації. «Він чекає на розвиток подій і реагуватиме в межах їх значення. У нього одна мета: повернути спокій і забезпечити своє переобрання в 2015 році.

Кваснєвський вважає, що відставка президента поки малоймовірна. «Влада сьогодні в Україні набагато сильніша, ніж під час Помаранчевої революції. Тоді ми були після двох термінів Леоніда Кучми, велася битва за спадщину після нього. Сьогодні ситуація інша. Президенту залишається півтора роки до закінчення каденції, а його партія має більшість в парламенті. Звичайно, Партія регіонів може втратити більшість, а Януковичу, можливо, доведеться сформувати уряд національної єдності. Проте це не означає, що він піде», - стверджує він.

На запитання, що буде, якщо Владімір Путін не виконає своїх обіцянок, Кваснєвський відповів, що він «виділить Україні реальну допомогу не за саме непідписання угоди про асоціацію, а за вступ до створеного Кремлем Митного союз».

«В стратегічних планах Росії тільки це має сенс», - наголосив він.

Александр Кваснєвський збирається найближчим часом відвідати Київ. Проте, оскільки він із екс-президентом Європарламенту Петом Коксом є учасниками моніторингової місії Європарламенту, то мають перш за все отримати мандат від ЄС. «Кокс і я не можемо бути вільними стрільцями, які щиро допомагають Україні», - каже Кваснєвський.

На його думку також, питання Тимошенко змінило свою вагу в той момент, коли вона закликала лідерів ЄС до підписання угоди, не зважаючи на її ситуацію «Відкладання угоди зараз насамперед є геостратегічним та економічним питанням», - вважає польський екс-президент.