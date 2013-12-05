Дівчина, яка нібито загинула на Євромайдані: «Беркут» кидав людей в автобус, як матраци

Ірина Коцюбинська - та сама дівчина в коричневому пальто з фотографії, що облетіла чи не весь світ. Це фото було знято тієї ночі, коли Беркут розігнав Євромайдан. Здавалося, вона була непритомна, але учасниця Євромайдану сказала, що пам'ятає цей момент, пише ТСН.ua.

"Всю ніч з п'ятниці на суботу ми з товаришами грілися біля вогню. Розмовляли, жартували, співали пісні. Була четверта година ранку. Подивившись направо, я побачила як спускаються по сходах з боку вулиці Інститутської люди у камуфляжі, з чорними щитами і в масках. Їх було багато: чоловік двісті. Попереду колони йшов чоловік у цивільному з мегафоном: "Негайно звільніть територію! Тут будуть встановлювати новорічну ялинку!". Було ясно, що це провокація. Хто о четвертій годині ранку встановлює ялинку?", - розповіла вона.

"Ми кинулися до монумента Незалежності. В ті хвилини ще не усвідомлюючи, що відбувається. Паніка почалася, коли бійці "Беркута" наблизилися до нас і оточили щільним кільцем. Ми виявилися притиснутими до монумента. Хлопці заштовхали дівчат на верхні сходинки, а самі стали внизу. Хтось сказав: "Треба поводитися мирно. Жодних провокацій. Співаємо гімн України!". Ми взялися за руки й почали співати. В цю хвилину "беркутівці" кинулися на нас з криками: "Пішли геть звідси!" Посипалися удари кийками", - згадує Коцюбинська.

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Дівчина каже, що правоохоронці не жаліли нікого.

"Я з іншими дівчатами стояла на четвертій сходинці. Кілька миттєвостей - і наш захист (три ряди чоловіків) лежали на асфальті. Просуваючись до центру колони монумента Незалежності, спецназівці били дівчат по голові. У мене стався ступор: я не могла рухатися і говорити. Через секунду відчула удар по голові. Ноги підкосилися, і я скотилася по східцях вниз. Спробувала піднятися на ліктях, але в голові запаморочилося, в очах потемніло. В ту саму секунду мене вдарили по голові щитом, і я знепритомніла", - розповіла вона.

"Отямившись, побачила, як "беркутівці" б'ють ногами і кийками людей, які лежали поруч. Зверталися до нас винятково матом: "Лежати, сука! Куди ти рипаєшся?". Коли жертви "відключилися", спецназівці тягли їх до припаркованих біля площі "автозаків" і скидали на купу. Мені здавалося, що я дивлюся страшне кіно. Мозок відмовлявся вірити, що це відбувається насправді", - зізналася учасниця подій.

Вона каже, що спецназівці виявили до неї поблажливість тільки біля машини.

"Зараз по інтернету гуляє фотографія: я лежу на асфальті, наді мною схилився боєць "Беркута". Під знімком коментар: "Спецназівець намагається допомогти дівчині підвестися". Насправді боєць схопив мене за шарф і протягнув по Майдану. На щастя, шарф був м'яким, тому я не задихнулася. В той момент був стан такого шоку, що я не могла навіть рухатися. Я лежала біля "автозаку" поряд з іншими побитими маніфестантами. Спецназівці кидали людей, як матраци, в автобус. Один з "беркутівців" підняв мені голову. "Це ж дівчина, - сказав він до іншого бійця. - Давай відпустимо". І крикнув мені: "Біжи!". В ту хвилину я подумала: коли били по голові кийком і щитом, не бачили, що дівчина. А тут раптом розгледіли", - каже постраждала.

"Не пам'ятаю, як я піднялася на ноги і попленталася в підземний перехід. Там я сіла на землю і знову відключилася", - завершила свою розповідь Коцюбинська.

Як відомо, 30 листопада у соцмережах повідомляли про смерть побитої "Беркутом" на Євромайдані дівчини. Пізніше КМДА та міліція спростували цю інформацію.