"Беркут" розігнав Євромайдан за 10 хвилин - очевидець

"Майдан розігнали за 10 хвилин. Близько 4 ранку під приводом того, що треба ставити ялинку - прибрали паркан, який відділяв беркутівців і протестуючих. На цей момент на Майдані було 200 осіб мітингувальників, в той час, як беркутівців було в два рази більше - близько 500 осіб. Спочатку силовики просто підходили і витісняли, вони не чіпали тих, хто тікав. Але потім без попередження вони почали наступати і бити всіх підряд, деяких тягнули за волосся по асфальту", - зазначив один з учасників ранкового розгону мітингувальників, пише «Сегодня».

За його словами, на той момент на Євромайдані не було депутатів, які обіцяли приїхати. Крім того, під час жорсткого розгону трансляція з Майдану не велася.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4 -х годин ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. За даними «5 каналу», постраждали десятки людей.

В даний час центр Києва заповнений великою кількістю міліції.Майдан Незалежності оточений «Беркутом». Перед монументом Незалежності стоїть фура, яка закрила собою місце, де проходила акція. Біля фури комунальники прибирають «сліди нічної зачистки». Столична міліція повідомляє, що активістів відтіснили з Майдану Незалежності через конфлікти з комунальниками. Є десятки затриманих і поранених.