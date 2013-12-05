Міліція пригрозила мітингувальникам "жорсткими діями", якщо вони не звільнять адмінбудівлі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів у Києві повідомив в. о. начальника столичного главку міліції Валерій Мазан.

“Максимально міліція вживає всі заходи, щоб ці мітинги проводились у мирному руслі. Ми сили намагаємось не застосовувати. Але якщо буде порушення закону, ми будемо діяти рішуче, жорстко... Злочинців умовляти не будемо — для цього у нас є всі засоби і можливості, передбачені законом”, - сказав Мазан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, представники Державної виконавчої служби зачитали учасникам акцій протесту, які перебувають в будівлі Київської міської державної адміністрації, а також біля Кабінету міністрів України, рішення суду. Зокрема, мітингувальників зобов’язано добровільно звільнити приміщення КМДА, а також заборонено блокування будівлі Кабміну та перешкоджання діяльності уряду.

Нагадаємо, у Києві другий тиждень проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

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1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають досі.

Активісти заявили, що у приміщенні КМДА проходять Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями. У будівлі КМДА продовжує працювати пункт обігріву та медичної допомоги учасникам масових протестів.

4 грудня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що влада не має претензій до людей з числа учасників акції протесту, що перебувають в будівлі КМДА.

З 1 грудня у столичному Будинку профспілок працює цілодобовий прес-центр Штабу національного спротиву, прес-центр для журналістів та відкрито Координаційний центр правового захисту.

4 грудня Федерація профспілок України заявила, що працює у штатному режимі та надає допомогу учасникам антиурядової акції.