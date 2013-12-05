Мітингувальникам зачитали судове рішення про звільнення КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, представник виконавчої служби зазначив, що судове рішення підлягає негайному виконанню.

Представник виконавчої службі у супроводі кількох співробітників міліції увійшли до будівлі мерії з внутрішнього двору і так само після оголошення суду під вигуки мітингувальників “Ганьба” та “Революція” залишили її.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 грудня, державний виконавець зачитав мітингувальникам біля Кабінету міністрів України судову ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва про заборону блокування будівлі Кабміну та перешкоджання діяльності уряду.

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Нагадаємо, 4 грудня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що є рішення суду про звільнення адміністративних будівель у столиці, які захопили учасники антиурядової акції. “Звертаюсь до всіх учасників і організаторів масових акцій: стосовно усіх захоплених приміщень є рішення суду з чіткою вимогою – звільнити захоплені будівлі. Не порушуйте закон, звільніть приміщення, не блокуйте органи державної влади, не провокуйте сутички”, - йдеться у відеозверненні генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, у Києві другий тиждень проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають досі.

Активісти заявили, що у приміщенні КМДА проходять Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями. У будівлі КМДА продовжує працювати пункт обігріву та медичної допомоги учасникам масових протестів.

4 грудня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що влада не має претензій до людей з числа учасників акції протесту, що перебувають в будівлі КМДА.

З 1 грудня у столичному Будинку профспілок працює цілодобовий прес-центр Штабу національного спротиву, прес-центр для журналістів та відкрито Координаційний центр правового захисту.

4 грудня Федерація профспілок України заявила, що працює у штатному режимі та надає допомогу учасникам антиурядової акції.