Міліція погрожує «вжити відповідних заходів» щодо звільнення будівлі КМДА

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в м.Києві.

"Сьогодні під час мітингів в центральній частині міста агресивно налаштовані представники ВО «Свобода» та окремі мітингувальники захопили адміністративні будівлі КМДА та Будинку профспілок України. Група людей діяла, використовуючи грубу фізичну силу, сльозогінний газ та димові шашки. В результаті чого 14 співробітників міліції зазнали серйозних тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим управлінням столичної міліції було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 ККУ – насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Впродовж кількох останніх годин правоохоронці пояснюють присутнім, що самовільне захоплення адімінстративної будівлі – є протизаконним. Отже всі громадяни, які зараз знаходяться в приміщенні, своїми діями порушують ряд норм кримінального та адміністративного законодавства і підлягають відповідальності. Наразі присутнім в цих приміщеннях запропоновано добровільно залишити адмінбудівлю аби не ускладнювати ситуацію.

Столична міліція попереджає, що у випадку не виконання ними законних вимог, правоохоронці будуть вживати відповідні заходи по звільненню будівлі від порушників.