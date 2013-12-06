Для в'їзду в Росію українцям знадобиться закордонний паспорт і медстраховка

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю російським телеканалам.

«Стосовно віз – у нас зараз із країнами СНД безвізові відносини й ми не плануємо запроваджувати ніяких віз стосовно таких держав, якщо не буде якихось особливих ситуацій. Але ми плануємо перейти до того, щоб переїзди через кордон були цивілізованими, не за якимись папірцями або довідками», - сказав Медведєв.

Він підкреслив, що оскільки йдеться про іноземних громадян, вони повинні мати закордонні паспорти.

«Будуть лише закордонні паспорти», - сказав Медведєв.

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При цьому один із ведучих додав, що також потрібна медична страховка. На це глава російського уряду підкреслив: «Обов'язково, мають бути виконані всі формальності – це абсолютно правильно й тут немає ніякої дискримінації й ніякого приниження».

«Мають бути оформлені всі документи – паспорти, страховки. Потрібні знання наших умов, якщо ти приїхав працювати, якщо ти приїхав відпочивати, це інша справа», - додав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня 2012 року Путін у посланні Федеральним зборам РФ заявив, що до 2015 року в'їзд до Росії для всіх іноземних громадян, зокрема з країн СНД, буде дозволений виключно за закордонними паспортами.

При цьому Путін зазначив, що в рамках Митного союзу і ЄЕП й надалі діятиме нинішній режим перетину кордону з максимально спрощеними правилами.

За даними Федеральної міграційної служби Росії, на території країни знаходяться понад 11 млн мігрантів, більшість з яких прибули із країн СНД.

При цьому в Росії перебувають близько 1,5 млн громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, навчатися, лікуватися. Глава ФМС Костянтин Ромодановський раніше заявляв, що, виходячи з цих даних, понад мільйон громадян України працює без оформлення відповідних документів.