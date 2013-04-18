Путін розповів, коли в Росію не пускатимуть без закордонного паспорта

Про це повідомляють РІА Новости.

Спочатку директор ФМС Костянтин Ромодановський запропонував запровадити таку практику півроку, проте В.Путін зазначив, що "за півроку наші партнери не встигнуть надрукувати закордонних паспортів для своїх громадян".

"Ми чудово розуміємо, яка це величезна робота", - сказав В.Путін і запропонував початковий термін 1 січня 2015 року.

Президент РФ окремо вказав директорові ФМС на необхідність дотримуватися міжнародної практики з прикордонного обміну, яка передбачає пільгові правила перетинання кордону жителями прикордонних районів.