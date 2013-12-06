Регіонал Царьов запропонував винагородити "беркутівців", які захищали адмінбудівлі

Народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов пропонує Президентові Віктору Януковичу подати до державних нагород бійців "Беркута", які захистили від захоплення Адміністрацію Президента, будинок уряду та інші державні установи.

Про це Царьов заявив сьогодні в УНІАН під час круглого столу, організованого партією "Інтернаціональна" і присвяченого політичній ситуації, що склалася в країні.

"Нам потрібно захищати свою міліцію. Саме тому я звернувся до Президента з проханням нагородити співробітників, які, ризикуючи, захистили державні установи, Адміністрацію Президента, забезпечили порядок", - сказав Царьов.

Аналізуючи ситуацію, що склалася в Києві, «регіонал» зазначив, що нинішні виступи людей на центральній площі столиці істотно відрізняються від виступів осені 2004 року. "Цей Майдан кардинально відрізняється від того, який був, - він був менш агресивний. У цьому Майдані - беруть участь бойовики", - сказав Царьов.

Він також переконаний, що провокатори, які ініціювали сутички з міліцією 1 грудня на вулиці Банковій, "були найняті опозицією, працювали на опозицію".

Також Царьов не виключив, що нинішній вихід людей на Майдан був «інспірований з-за кордону» і повинен був відбутися навесні наступного року, але "був терміново розгорнений зараз". "І відповідальність за те, що відбувається зараз, повинна нести українська опозиція", - вважає Царьов.

Також, за його словами, найголовніше для опозиції - протриматися ці вихідні на запланованій масовій акції, оскільки далі йтиме низка свят, зокрема церковних, які люди, як правило, відзначають в колі сім'ї.

"Для опозиції головне потрібна хоч маленька, але перемога. І головне для влади протриматися ці вихідні і не дати опозиції цю перемогу", - сказав Царьов.