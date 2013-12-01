Під час сутичок на Банковій постраждали українські й іноземні журналісти

Зокрема, розбили голову журналісту з Польщі і оператору Euronews, постраждали журналіст ”Українського тижня” Валерія Бурлакова та фотожурналіст ”ЛігаБізнесІнформ” Олександр Перевозник.

Також постраждав журналіст ”Української правди” та Громадського ТБ Мустафа Найєм і ледь не постраждали фотокор УП Дмитро Ларін, Макс Левін із видання ”Лівий берег” та фотокор Максим Кудимець.

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Михайлина Скорик повідомила у Facebook: ”Журналісту з Польщі розбили голову на Банковій – били до 10 разів, каже він”.

Про це повідомляє «Українська правда».

Найєм у Facebook написав, що сам потрапив до ”польового” медпункту на Банковій після удару по голові – ”наковтався газу, не зорієнтувався”, а ще постраждав оператор Euronews - його повезли з травмою голови: ”у крові, голова розбита, вирвано ніготь”.

”Український тиждень” повідомляє, що його журналістка Валерія Бурлакова отримала поранення під час сутичок біля Адміністрації Президента: «Одна зі звукошумових гранат розірвалась біля її ніг. Вона отримала поранення, зараз перебуває в кареті швидкої допомоги».

”Коли бійці ”Беркута” почали відтісняти демонстрантів з Банкової, один з правоохоронців намагався забрати камеру в фотографа Олексія Заклецького”, - зазначає видання.

Крім того, фотожурналіст ”ЛігаБізнесІнформ” Олександр Перевозник був побитий працівниками міліції під час висвітлення акції протесту на Банковій близько 16-ї години, повідомляє його видання.

”Під час атаки бійців ”Беркута” на демонстрантів з метою витіснення з вулиці Банкової, декілька бійців спецназу били журналіста”, - пише видання.

Як повідомив телефоном Перевозник, у нього розбита голова й фотокамера. Крім того, він надихався сльозогінним газом.

За його словами, били 7-8 співробітників ”Беркута”, а потім один із них підняв його й підвів до волонтерів-медиків, які надали першу медичну допомогу.

Кількаразові попередження Перевозника про те, що він – журналіст, не вплинули на співробітників ”Беркута”.

А Макс Левін написав: ”Зі мною все ок. Прямо біля ноги вибухнула шумова граната чи вибухпакет. Розірвало джинси, пошкодило боти. Нога з гематомами, сильний забій, але ніби без переломів. Якби не трекінгові боти Lowa, ногу би розтрощило”, - і порадив одягати шоломи й ”міцні боти” та ”міцні рукавички”.

Фотокореспондента УП Дмитра Ларіна теж ледь не побив ”Беркут”, але йому вдалося вивернутися і сховатися в одному з будинків поруч.

Фотокор Максим Кудимець заявив: ”Потрапив на роздачу на Банковій. Беркутівці не люди, це скоти. П…дили всіх. На моїх очах просто стоячому фотокору спеціально били по камері (розбили), а потім і по самому фотокору. Я стояв просто піднявши руки до гори. Підбігають рібята і один дубинкою по почках хуяк! Кричить: на пол, сука. На пол, я сказал, мразь. Впав, а він почав по ногах добивати. Потім він переключився на оператора, який поруч лежав. Мені вдалося втекти. Голова ціла, камера ціла…”.

Як відомо, 1 грудня мітингувальники прийшли до Адміністрації Президента, а невідомі привезли туди бульдозер. Демонстранти почали кидали в оточення ”Беркута” пляшки, димові гармати - ті застосували шумові гранати та сльозогінній газ і відтіснили людей, бивши ”всіх без розбору”.

Постраждали чимало людей, до ”швидкої” звернулися щонайменше 53 особи.

Опозиція заявила, що штурм Адміністрації Президента влаштували провокатори.