Прокуратура хоче заарештувати Корчинського

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник прокурора м. Києва Сергій Софієв.

“Я хочу наголосити на тому, що винесено підозру відносно Корчинського, який теж був причетний до цих подій (бійка мітингувальників з міліцією на вул. Банковій — УНІАН). Зараз вживаються заходи щодо його затримання і проведення з ним слідчих дій”, - сказав Софієв.

Він також уточнив, що Корчинського підозрюють в організації масових безладів.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 21 листопада проходять масові акції протесту громадян, які вимагають євроінтеграції України. Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві, акції протесту по всій країні посилилися. 1 грудня в Україні пройшла наймасовіша в історії акція громадянського протесту, участь в якій тільки у Києві взяли більш як півмільйона громадян.

Однак 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції і імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводилися дуже агресивно. Журналісти, які були на місці події, відзначали, що провокатори вигукували гасла українською мовою, а спілкувалися між собою російською. Вони кидали у спецназівців різні предмети, зокрема каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонстрували добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знання тактики їхньої поведінки.

Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.

ТСН з посиланням на свої джерела повідомило, що лідер радикальної організації "Братство" Корчинський, якого підозрюють у причетності до провокацій на Банковій, виїхав за кордон.

Сьогодні ж дружина лідера ”Братства” Корчинськго Оксана Корчинська заперечила, що її чоловік координував молодиків, які спровокували бійку з міліцією на Банковій 1 грудня, і стверджує, що там була радикально налаштована молодь, яка самоорганізувалась.

Також Корчинська відмовилась говорити, де зараз знаходиться її чоловік: “Я не скажу вам де Дмитро”.