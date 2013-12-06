Кличко запевняє, що сьогодні на Євромайдан приїде Саакашвілі
20:03, 06 грудня 2013Політика
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Сьогодні колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі виступить о 22-й годині на Майдані Незалежності
Саакашвілі може прийти на Євромайдан
Сьогодні колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі виступить о 22-й годині на Майдані Незалежності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко.
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Він зазначив, що вчора розмовляв із Саакашвілі і “він висловив бажання приїхати до Києва і сьогодні о 10-й годині він буде виступати на Майдані Незалежності”.
Клично додав, що Саакашвілі хоче підтримати українців “у прагненні жити в європейській країні”.
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