Кличко запевняє, що сьогодні на Євромайдан приїде Саакашвілі

Сьогодні колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі виступить о 22-й годині на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко.

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Він зазначив, що вчора розмовляв із Саакашвілі і “він висловив бажання приїхати до Києва і сьогодні о 10-й годині він буде виступати на Майдані Незалежності”.

Клично додав, що Саакашвілі хоче підтримати українців “у прагненні жити в європейській країні”.