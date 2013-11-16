Саакашвілі на деякий час піде з політики

Перебуваючи з робочим візитом у Брюсселі, Саакашвілі розповів журналістам про свої подальші плани.

Зокрема, він зазначив, що розглядає кілька пропозицій від провідних іноземних університетів про створення міжнародного наукового центру, повідомляють Вести.ру.

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Саакашвілі не раз заявляв, що має намір зайнятися розвитком системи політичної освіти в Грузії, створити президентську бібліотеку та сприяти розвитку виноробства. Покидати країну він не збирається.

У жовтні Михайла Саакашвілі знову обрали лідером партії "Єдиний національний рух". Хоча деякі експерти сходяться на думці, що у нього немає політичного майбутнього, з цим не згодні однопартійці Саакашвілі.

Новим президентом Грузії обрано Георгія Маргвелашвілі. Він обіцяв поліпшити відносини з Росією і не переслідувати колишнього лідера з політичних мотивів.