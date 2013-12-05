Саакашвілі планує взяти участь в Євромайдані у Києві 7 грудня

Про це УНІАН повідомила помічник депутата Європейського парламенту Яцека Саріуша-Вольського, котрий також приїде до Києва, Йоанна Беккер.

У столиці Україну для участі в Євромайдані також прибуде глава комісії із закордонних справ Європейського парламенту Ельмар Брок.

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"Події, за якими зараз спостерігаємо в Україні є надією на зміну. Суспільство виступило за європейський курс України та виступило проти влади, яка забирає європейські мрії та прагнення", - відзначив Саріуш-Вольський у повідомленні, яким володіє УНІАН.

Депутат відзначив, що найбільше в Європарламенті політичне угруповання "Європейська народна партія" (ENP), підтримує українців, котрі протестують за євроінтеграцію.

"Українське суспільство своєю присутністю на Євромайдані торує собі дорогу до Євросоюзу", - сказав заступник голови ENP.

Як повідомляв УНІАН, масові акції протесту в Україні за європейську інтеграцію тривають з моменту відколи українська влада за тиждень до саміту "Східного партнерства", на якому планувалося підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, повідомила про призупинення євроінтеграції.

Протести ще більше посилились після силового розгону демонстрантів з Майдану Незалежності в ніч на суботу, 30 листопада. На вулиці Києва в неділю вийшло кілька сотень тисяч протестувальників, що є найбільшим масовим виступом з часів "помаранчевої революції" 2004 року.