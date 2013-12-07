Мітингувальники збираються пікетувати три великих телеканали в Києві

Мітингувальники планують сьогодні о 15.00 організувати пікетування телеканалів "Інтер", "1+1" і Першого національного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це зі сцени на Майдані Незалежності оголосив один із активістів акції. За його словами, колони мітингувальників мають намір о 14.00 вирушити до приміщень, де розташовані телеканали.

Організатори зазначили, що метою мирного пікетування є підтримка чесної журналістики і вимога об'єктивно висвітлювати ситуацію в Україні.

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За повідомленнями ЗМІ, телецентр НТКУ у Києві, що на вулиці Мельникова, 42, неподалік станції метро Дорогожичі, захопили силовики. За їхніми словами, на території телецентру стоять три машини і один автобус міліції, а також два автобуси та один мікроавтобус із працівниками спецпідрозділу "Беркут".

За даними міліції Києва, правоохоронці взяли під посилену охорону приміщення телецентру в Києві у зв'язку з намірами протестувальників заблокувати роботу телевежі.