Багатотисячна колона мітингувальників прибула з Майдану під ВР

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції проти політики нинішньої української влади зайняли вулицю Грушевського від Кабінету міністрів до ВР, підступ до якої перекрили автобуси “Беркуту”, а також зайняли вулиці Липську, Шовковичну та Садову.

Мітингувальники вигукують: “Відставка!”, “Ганьба!” і “Банду геть!” з імпровізованої сцени на даху автомобіля зі звукопідсилювальною технікою.

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Перед учасниками акції виступали, зокрема, опозиційні політики Тарас Стецьків, Юрій Луценко та інші.

Як повідомляв УНІАН, під будівлею Верховної Ради зранку вже зібралися кілька тисяч мітингувальників. Прихильники євроінтеграції надалі постійно підходять великими колонами з боку Майдану Незалежності.

У свою чергу міліція оточила будівлю парламенту з усіх боків.

Також біля ВР перебувають прихильники чинної влади, які також проводять свою акцію на підтримку Президента Віктора Януковича.. Для них вночі було споруджено сцену.

Нагадаємо, сьогодні опозиція вимагає проголосувати за відставку уряду Миколи Азарова.