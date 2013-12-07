«Беркут» оточив телецентр у Києві

Силовики захопили телецентр у Києві, що на вулиці Мельникова, 42.

Як повідомляє «Українска правда», про це телеканалу новин "24" повідомив журналіст радіо "Ера" Олександр Завадько, який перебуває всередині.

За його словами, на території телецентру стоять три машини і один автобус міліції, а також два автобуси та один мікроавтобус із працівниками спецпідрозділу "Беркут". Силовики наразі ходять навколо будівлі.

Журналісти повідомляють, що захоплення почалося ще з 20-ї години, а правоохоронців, очевидно, викликали за тривогою, бо вони на ходу защіпають бронежилети і виглядають, наче щойно прокинулися.

Вежу захопили для проведення телемарафону, який запланований на суботу, повідомляє канал "24". Втім, деталі заходу наразі не відомі. Уже скликали ефірні групи.

За словами журналістів, місцева охорона стурбована, на вході перевіряють посвідчення навіть у тих, кого добре знають.

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Як заявили УНІАН у відділі Зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві, інформація про захоплення телевежі представниками силових структур не відповідає дійсності.

При цьому у міліції додали, що рішення про направлення додаткових спецпідрозділів до будівлі телецентру прийнято «для забезпечення охорони громадського порядку та недопущення правопорушень». За інформацією міліції, « вчора під час мітингу біля Шевченківського районного суду окремі групи осіб виказували наміри щодо блокування роботи Київського телецентру».

Наразі співробітники міліції знаходяться навколо приміщення, повідомили у столичній міліції і закликали ЗМІ « поширювати виключно перевірену інформацію та достовірні факти».