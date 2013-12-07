Опозиція назвала три вимоги для проведення переговорів з владою

Переговори з владою щодо вирішення політичної і економічної кризи можливі після виконання Президентом Віктором Януковичем трьох вимог - відставка уряду, притягнення до відповідальності всіх, хто виконували незаконні накази і давали накази бити людей на Майдані, звільнення затриманих, які брали участь в мирній акції на Майдані.

Про це заявив голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк на брифінгу у Штабі національного спротиву, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Він наголосив, що після цього повинна бути процедура політичних переговорів: "Перше – формування нового технічного уряду. Друге – програма дій уряду, яка передбачає підписання Угоди про Асоціацію з ЄС та отримання фінансової допомоги від МВФ та європейських інституцій. Третє – це шлях до дострокових президентських і парламентських виборів через внесення змін до української Конституції".

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"Це план опозиції", - заявив Яценюк.

"Будь-які перемовини можуть розпочинатись тільки після того, коли Віктор Янукович виконає три перші вимоги, які поставила не українська опозиція, а мільйони українців після того знущання і несправедливості, яке відбулось минулого тижня: відставка уряду, звільнення невинних і покарання тих, хто били людей. Після цього ми готові для продовження політичного і економічного діалогу", - наголосив Яценюк.