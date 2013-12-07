Саакашвілі розповів про "головне завдання" Путіна щодо України

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що головним і єдиним завданням Президента Росії Володимира Путіна є віддалення України від Європи, щоб потім робити з країною все, що заманеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі сказав сьогодні на брифінгу журналістам в Києві.

“Я впевнений, що єдине, чого хоче Володимир Путін — віддалити Україну від Європи. Це головне завдання. Коли Україна віддалиться від Європи, то з нею можна робити все, що завгодно — тиснути на неї, робити їй боляче”, - сказав він, зауваживши, що яку форму обере російська влада — приєднання України до Митного союзу, чи інші засоби, це не матиме суттєвого значення і буде вирішуватися по ходу.

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За словами Саакашвілі, що уникнути такого розвитку подій, у Україні є значно більший потенціал, ніж був у Грузії, яка зараз стала незалежною від Росії.

Продовжуючи тему, Саакашвілі висловив переконання, що Путін не приховує своє бажання відновити Радянський Союз, оскільки він особисто висловлював жаль і називав розвал СРСР найвеличнішою катастрофою століття.

“Це політика бандита і рекетира, а не цивілізованої людини”, - зазначив Саакашвілі.

Водночас, він побажав українському народу, щоб політична ситуація, яка склалася зараз в країні, вирішилася виключно у мирний спосіб та у спосіб діалогу.