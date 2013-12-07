Саакашвілі: Події в Україні - це рейдерське захоплення путінською Росією

Колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі прибув до Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії УДАР, Сакашвілі разом з українськими опозиційними лідерами попили кави та поспілкувалися з мітингувальниками на Майдані Незалежності.

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Очікується, що о 14.30 вони проведуть спільний брифінг в Будинку профспілок, після чого виступлять зі сцени перед мітингувальниками на Майдані Незалежності.

За даними прес-служби УДАРу, Саакашвілі назвав сьогоднішні події в Україні політичним рейдерством. “Те, що відбувається сьогодні в Україні, - це політичне рейдерське захоплення путінською Росією суверенної держави в центрі Європи. Ми не втручаємося у внутрішні справи України, але всі розуміють, що в України немає іншого шляху, ніж в Європу, бо це вибір принципів і цінностей. Тому всі сьогодні хвилюються за Україну і хочуть їй допомогти”, - підкреслив Саакашвілі.