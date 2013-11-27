Фюле: Європа не бере участі в "торгах" за Україну

В інтерв'ю Euronews Фюле заявив, що ЄС є найбільшим донором України з часу здобуття нею незалежності, передає Українська правда.

"З 1991 року ми надали українцям гранти в сумі 3,3 млрд. євро", - нагадав він.

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На запитання журналіста "Чи може ЄС виділити ще трохи?", Фюле відповів: "Це не конкурс краси. Питання не в тому, хто більше заплатить або викладе грошей на стіл в останню хвилину".

"Але вже за перший рік дії угоди про асоціацію українські експортери заощадили б до півмільярда євро на імпортних акцизах. ВВП зросте додатково на 6,2 %. Наші друзі в Києві добре знають, що ми не беремо участі в базарному торзі - хто викладе більше, Брюссель чи Москва", - додав єврокомісар.

"Ми проробили важку роботу для того, щоб угода про асоціацію була підписана у Вільнюсі. Вважаю, що потрібні певні зусилля для створення такої можливості знову. Але що стосується нас, то ми твердо прихильні такої мети", - підкреслив Фюле.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яку планувалося підписати 28-29 листопада на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі.

Водночас, КМУ доручив Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики “запропонувати Європейському Союзу і Російській Федерації утворити комісію на тристоронній основі для розробки комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно-економічних відносин, розширення і сприяння міжнародній торгівлі, подальшу лібералізацію ринку, узгодження регуляторної бази для покращення умов здійснення підприємницької діяльності; відновити активний діалог із Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами - членами Співдружності Незалежних Держав про пожвавлення торговельно-економічних зв'язків з метою збереження і зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу держави”.