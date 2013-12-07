Азаров: "Дорожня карта" відновлення співпраці з РФ вже готова

Питання Митного союзу не обговорювалося вчора під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна.

Про це йдеться в оприлюдненій на Урядовому порталі заяві прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

Азаров у заяві висловив жаль, що «сьогодні у засобах масової інформації, у виступах опозиційних політиків лунає відверто неправдива інформація та провокаційні оцінки щодо змісту зустрічі глав держав України і Росії вчора у Сочі».

Азаров нагадав, що Президент України, «повертаючись з Китаю, де він перебував з державним візитом і де відбулися дуже важливі переговори, зустрівся Президентом Російської Федерації Володимиром Володимировичем Путіним».

За словами Азарова, «в ході зустрічі президенти двох країн в першу чергу обговорили питання, пов’язані з промисловою кооперацією між Україною і Росією. Це та проблема, якій ми постійно приділяємо велику увагу та вирішення якої вже наближається до завершення. Це, зокрема, питання роботи, співробітництва наших провідних машинобудівних підприємств у ядерній та авіаційний сферах тощо».

Азаров повідомив, що «вже підготовлена “дорожня карта” відновлення повноцінного співробітництва, і я сподіваюся, що після вчорашніх переговорів знято практично всі основні спірні питання».

На тему: Янукович та Путін 17 грудня обговорять зняття обмежень у торгівлі з МС - джерело

«Інша важлива тема зустрічі двох президентів: підготовка до завершальних переговорів щодо газової проблематики», - заявив Азаров і наголосив, що «жоден документ для підписання на вчорашні переговори Урядом не готувався і, безумовно, жоден документ не був підписаний».

«А питання Митного союзу вчора на зустрічі президентів України і Росії взагалі не обговорювалося. Я категорично спростовую чутки і спекуляції на цю тему», – заявив Азаров і додав: «Вся увага Президента України і тематика його розмов з Президентом Росії стосувалися виключно питань промислової кооперації, торговельно-економічних відносин та газових питань».

Як повідомлялося, журналіст видання The Economist Джордж Лукас з посиланням на свої джерела опублікував запис у своєму мікроблогу на сервісі Тwitter, що Президент України Віктор Янукович домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним про отримання 15 мільярдів доларів за приєднання країни до Митного союзу.

На думку журналіста, угода між Путіним і Януковичем передбачає отримання Україною фінансової допомоги, а також вимагає приєднання Києва до Митного союзу в 2015 році. Лукас відзначив, що при цьому Росія не вимагає від України провести реформи, на відміну від Європейського Союзу.