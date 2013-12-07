Янукович та Путін 17 грудня обговорять зняття обмежень у торгівлі з МС - джерело
Янукович і Путін планують провести зустріч 17 грудня
Президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін планують провести 6-е засідання російсько-української міждержавної комісії в Москві 17 грудня.
Про це УНІАН повідомив джерело в уряді України.
«Засідання комісії пройде 17 грудня і наразі відбувається підготовка документів до цього засідання», - повідомило джерело.
Воно відзначило, що під час засідання буде розглянуто питання про підготовку договору про стратегічне партнерство, і не виключило, що цей документ може бути підписаний.
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Також планується обговорити питання зняття обмежень в торгівлі з країнами Митного союзу, питання можливості зниження ціни газу, надання фінансової допомоги Україні, а також створення Причорноморського зернового комітету.
Очікується підписання документів про виробничу кооперацію.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Путін і Янукович у Сочі обговорили питання двосторонніх відносин і підготовку до засідання російсько-української міждержкомісії.