Янукович та Путін 17 грудня обговорять зняття обмежень у торгівлі з МС - джерело

Президенти України і Росії Віктор Янукович і Володимир Путін планують провести 6-е засідання російсько-української міждержавної комісії в Москві 17 грудня.

Про це УНІАН повідомив джерело в уряді України.

«Засідання комісії пройде 17 грудня і наразі відбувається підготовка документів до цього засідання», - повідомило джерело.

Воно відзначило, що під час засідання буде розглянуто питання про підготовку договору про стратегічне партнерство, і не виключило, що цей документ може бути підписаний.

На тему: У Путіна спростували домовленість про вступ України до Митного союзу

Також планується обговорити питання зняття обмежень в торгівлі з країнами Митного союзу, питання можливості зниження ціни газу, надання фінансової допомоги Україні, а також створення Причорноморського зернового комітету.

Очікується підписання документів про виробничу кооперацію.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Путін і Янукович у Сочі обговорили питання двосторонніх відносин і підготовку до засідання російсько-української міждержкомісії.