У Януковича спростували приєднання України до Митного союзу

Під час зустрічі Президента України Віктора Януковича та президента Російської Федерації Володимира Путіна, що відбулася 6 грудня в Сочі (Росія), сторони приділили увагу широкому спектру питань двостороннього співробітництва.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Під час зустрічі президенти України та Росії обговорили питання двостороннього співробітництва», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що глави держав обговорили, зокрема, розвиток співпраці у промисловості, високотехнологічних галузях та фінансово-кредитній сфері. Особливу увагу було приділено співробітництву України та Росії в енергетичному секторі.

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«Питання розглядалися, зокрема, й у контексті підготовки до засідання Українсько-Російської міждержавної комісії», - зазначили у прес-службі.

«Можливе приєднання України до Митного союзу під час зустрічі не обговорювалося. Жодних документів до підписання під час зустрічі не планувалося і не підписувалося», - наголосили у прес-службі.