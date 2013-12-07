Завтра на Майдані знову відбудеться народне віче

Лідер партії “УДАР” Віталій Кличко закликав киян завтра о 12 годині зібратися на Майдані Незалженості на народне віче.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко заявив, виступаючи на Майдані Незалежності перед мітингувальниками.

“Закликаю киян завтра о 12 годині прийти на Майдан. Завтра - загальна мобілізація. Ті, хто не зможуть приїхати до Києва, має організувати мітинги в своїх містах”, - сказав Кличко.

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Він ще раз наголосив, що завданням Майдану є вимога до чинної влади покарати тих, хто причетний до побиття студентів, відставка уряду Миколи Азарова, проведення дострокових президентських виборів та підписання угоди про асоціацію з ЄС.

На даний момент на головній площі столиці перебуває близько 15 тис людей.