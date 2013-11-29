1 грудня на Майдані Незалежності планується народне віче

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції мітингу на підтримку євроінтеграції, що походить на Майдані Незалежності.

Резолюцію оприлюднила співачка Руслана Лижичко.

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У резолюції також зазначається, що Президент України Віктор Янукович, Верховна Рада і Кабінет міністрів виявилися неспроможними забезпечити підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

“Вимагаємо відставки Президента Віктора Януковича”, - йдеться у резолюції.