1 грудня на Майдані Незалежності планується народне віче
20:17, 29 листопада 2013Політика
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1 грудня о 12.00 на Майдані Незалежності у Києві розпочнеться народне віче, де будуть визначені подальші дії.
Євромайдан ухвалив резолюцію / Фото : vk.com/ukraine_es
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції мітингу на підтримку євроінтеграції, що походить на Майдані Незалежності.
Резолюцію оприлюднила співачка Руслана Лижичко.
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У резолюції також зазначається, що Президент України Віктор Янукович, Верховна Рада і Кабінет міністрів виявилися неспроможними забезпечити підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
“Вимагаємо відставки Президента Віктора Януковича”, - йдеться у резолюції.
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