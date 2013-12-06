У неділю на Майдані знову проведуть Народне віче

Опозиція також ухвалила план дій для учасників, який складається з 5 блоків: основні цілі та завдання, міжнародні заходи, організаційно-правові заходи, заходи громадської непокори, окремі ініціативи, повідомляє Радіо Свобода.

Серед озвучених вимог є покарання винних у побитті учасників Євромайдану 30 листопада та 1 грудня, відставка уряду Миколи Азарова та дострокові парламентські і президентські вибори, кримінальна справа проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і звільнення усіх політичних в'язнів.

Нагадаємо, 1 грудня вже відбулося народне віче в центрі столиці. За різними оцінками, в ньому взяли участь від 500 тисяч до 1,5 мільйона людей.

Того дня на вулиці Банковій сталися сутички між активістами та «Беркутом», викликане провокаторами, під час якого силовики застосували шумові гранати і сльозогінний газ. Після цих подій правоохоронці затримали 9-ох людей, щодо яких суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.