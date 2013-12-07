Заарештованому Маркову відмовили у позові до голови ЦВК

Одеський окружний адміністративний суд відмовив заарештованому і позбавленому мандата депутата ВР Ігорю Маркову в його позові до голови Центрвиборчкому України Михайлу Охендовському.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Маркова Олександр Казарновський. За його словами , Марков оскаржив у суді відмову ЦВК надати йому відео з камер спостереження, які були встановлені на виборчих дільницях 133 округу в Одесі під час останніх парламентських виборів - у 2012 році.

За словами Казарновського, 8 жовтня 2012- го Марков (тоді - депутат ВР) звертався з аналогічним проханням до ЦВ , але отримав відмову з посиланням на те, що після оголошення результатів виборів відео може витребувати тільки суд.

«Залишення без розгляду даного запиту позбавило мого довірителя можливості реалізувати право на повний, всебічний, справедливий розгляд судової справи, використання даної інформації як доказ як в існуючих судових справах, так і в майбутніх, які прямо або опосередковано можуть бути пов'язані з встановленням результатів виборів по даному округу і наявністю статусу і повноважень народного депутата», - сказав Казарновський.

Тим часом, на його думку, окружний суд порушив норми закону, повідомивши відповідача про те, що заявлено клопотання про забезпечення позову.

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Як вважає адвокат, тим самим суд дав можливість протилежній стороні підготуватися і «вчинити дію, спрямовану на неможливість такого забезпечення, і тільки після цього розглянув відповідне клопотання».

«Всі судові рішення, які виносяться у справах, пов'язаних з Марковим, політично вмотивовано. Судді постійно винаходять щось нове, кожного разу вони знаходять якийсь новий спосіб порушити закон», - підкреслив Казарновський.

Захисник Маркова має намір у встановлений 10-денний термін оскаржити це судове рішення в апеляційній інстанції. Поки тривали судові тяжби, ЦВК встиг видалити всі відео, відзняті під час виборів.

Як повідомляв УНІАН, лідеру партії «Родина» Ігорю Маркову, позбавленому мандата депутата ВР, інкримінують організацію і вчинення побиття учасників пікету в Одесі.

За даними УЗГ МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ. Печерський райсуд Києва заарештував його на 2 місяці.

31 жовтня апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Нагадаємо, 15 листопада 2013 ЦВК знищила матеріали відеоспостереження, створені під час чергових виборів народних депутатів у 2012 році.

Як повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, 13 листопада виповнився рік відтоді, як ЦВК офіційно оприлюднила результати чергових виборів. Останні, на відміну від всіх попередніх, проводилися з використанням системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях у день голосування згідно із законом України " Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012". Відповідно до частини третьої статті 6 згаданого закону , інформація , створена з використанням системи відеоспостереження, зберігається Центральною виборчою комісією протягом одного року з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів Україн , після чого підлягає знищенню.

Таким чином, з 14 листопада ЦВК була позбавлена законних підстав для забезпечення подальшого зберігання зазначеної інформації.