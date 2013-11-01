Марков розповів, за що його посадили

"Я перебуваю в статусі народного депутата. Ні парламент, ні Центральна виборча комісія не позбавляли мене повноважень. Все, ми прийшли до тоталітарного режиму. На кого пальцем показали, той і сидить у в'язниці. На наших місцях, на моєму місці, на місці Юлії Тимошенко будуть сидіти зовсім інші люди, і за реальними звинуваченнями, а не за те, в чому нас звинувачують. Тому все буде нормально, я не здамся", - заявив Марков в інтерв'ю "Событиям".

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Вищий адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію скасувати реєстрацію депутата Верховної Ради Маркова.

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Таким чином суд визнав доведеним факт фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах в окрузі №133 в Одесі, де переможцем було визнано Маркова. Крім того, пізніше стало відомо, що Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі в 2007 році проти встановлення в місті пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ.

22 жовтня 2013 року в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці.