Суд відхилив позов Маркова до Рибака

Про це повідомила прес-служба політика.

На тему: Пшонку просять перевірити причетність Маркова до вбивства

У позові Марков вимагав визнати незаконним розпорядження глави парламенту заблокувати його картку для голосування.

Як повідомляв УНІАН, лідерові партії «Родина» Ігорю Маркову інкримінують організацію і здійснення побиття учасників пікету в Одесі. За даними прес-служби МВС України, йдеться про події 2007 року, коли біля Одеської облдержадміністрації відбувалися пікети проти встановлення в місті пам'ятника Катерині ІІ.

22 жовтня в Одесі Маркову було вручено повідомлення про підозру в здійсненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Його було затримано. До самого ранку прихильники Маркова тримали в облозі обласне відділення міліції. Вночі правоохоронцям вдалося вивести затриманого Маркова з будівлі і відправити до Києва, де Печерський райсуд заарештував його на 2 місяці.