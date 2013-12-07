Євромайдан у Сумах зібрав 700 осіб

У Сумах на площі Незалежності сьогодні, у суботу, 7 грудня, відбувся мітинг протесту, на який, незважаючи на сніг і мороз, у центрі міста зібралися близько 700 людей, які висловили підтримку київському Майдану скандуванням «Суми з вами!».

«Хоча минув тиждень, досі нікого не покарано. Натомість влада ув’язнює самих постраждалих, організовує проплачену нечисленну масовку на свою підтримку під охороною «Беркута», - заявляли активісти з трибуни мітингу.

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Виступаючі нагадали також, що на цьому тижні відбулися сесії Сумської обласної та міської рад, які не підтримали резолюцію 4-тисячного Народного Віче, що відбулося в Сумах 1 грудня.

Було оголошено, що в неділю о 12 годині в Сумах також відбудеться протестна акція, а по буднях мітинги традиційно проводитимуться о 18.00.

Учасники акції тримали державні прапори України та стяги Євросоюзу, багато хто прикріпив на груди наліпки «Я тут не за гроші».