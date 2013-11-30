Громадянські протести в Україні. Хроніка подій: день п’ятий - середа

15:30

Близько 300 мітингувальників розпочали пікет Генеральної прокуратури України з вимогою покарати винних у розгоні Євромайдану та припинити кримінальні переслідування активістів.

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13:15

У Києві тривають мітинги під Кабміном і Радою - по кілька сотень демонстрантів виступають проти і на підтримку чинної влади. Також близько тисячі людей підійшли до будівлі МВС з вимогами відставки його голови Захарченка та розпуску Беркуту, а 500 студентів університету імені Шевченка пройшли містом, вимагаючи відставки міністра освіти Дмитра Табачника. Пізніше до них приєдналися студенти Києво-Могилянської академії.

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11:50

Азаров пообіцяв переформатувати уряд. «Кадрові висновки ми зробимо й внесемо на розгляд Президента», - сказав він. Водночас прем’єр заявив, що привід для вуличних протестів вже вичерпано і час повертатися до роботи.

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10:40

На Майдані мітингують кілька тисяч учасників Євромайдану, у той час як біля Верховної Ради близько 500 людей вийшли підтримати Януковича.

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10:29

Опозиція заблокувала роботу Ради. Рибак відкрив і одразу закрив засідання, а Яценюк заявив, що блокування триватиме, поки уряд не піде у відставку і не буде звільнено 9 засуджених у%