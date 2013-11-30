Громадянські протести в Україні. Хроніка подій: день п’ятий - середа
30 листопада близько 4 години ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. Наслідком стали нові масові акції протесту
15:30
Близько 300 мітингувальників розпочали пікет Генеральної прокуратури України з вимогою покарати винних у розгоні Євромайдану та припинити кримінальні переслідування активістів.
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13:15
У Києві тривають мітинги під Кабміном і Радою - по кілька сотень демонстрантів виступають проти і на підтримку чинної влади. Також близько тисячі людей підійшли до будівлі МВС з вимогами відставки його голови Захарченка та розпуску Беркуту, а 500 студентів університету імені Шевченка пройшли містом, вимагаючи відставки міністра освіти Дмитра Табачника. Пізніше до них приєдналися студенти Києво-Могилянської академії.
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11:50
Азаров пообіцяв переформатувати уряд. «Кадрові висновки ми зробимо й внесемо на розгляд Президента», - сказав він. Водночас прем’єр заявив, що привід для вуличних протестів вже вичерпано і час повертатися до роботи.
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10:40
На Майдані мітингують кілька тисяч учасників Євромайдану, у той час як біля Верховної Ради близько 500 людей вийшли підтримати Януковича.
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10:29
Опозиція заблокувала роботу Ради. Рибак відкрив і одразу закрив засідання, а Яценюк заявив, що блокування триватиме, поки уряд не піде у відставку і не буде звільнено 9 засуджених у%