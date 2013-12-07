У Римі зібрався Євромайдан (фото)

У Римі відбулася акція на підтримку Євромайдану.

Як повідомляє сайт Української Греко-католицької церкви, на площі Республіка зібралося більше як півтисячі українців. На Євромайдан наші співвітчизники прибули як зі столиці, так і з інших міст Італії.

Головна вимога українців: відставка чинного уряду та Президента і одночасне проголошення дочасних виборів.

У повідомленні зазначається, що четвер - це єдиний вихідний день українських заробітчан в Італії. Його вони проводять на Євромайдані.

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Розпочали акцію з молитви, яку відслужили греко-католицькі священики.

Підтримати українців в їхніх європрагненнях та висловити недовіру уряду та Президенту Вікторові Януковичу прийшли також грузини і росіяни.

Варто зазначити, що вже кілька днів в Італії триває збір коштів на потреби мітингувальників у Києві. Перших тисячу євро українці в Римі зібрали та передали цього тижня. Ініціатива одразу поширилась всією країною та за її межами. Сьогодні зібрали кілька тисяч євро, проте достеменно не відомо скільки, тому що кошти постійно надходять.