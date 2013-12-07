У Римі зібрався Євромайдан (фото)

22:10, 07 грудня 2013
Політика
2939 0

У Римі відбулася акція на підтримку Євромайдану

Євромайдан у Римі / Фото : Медіаресурс УГКЦ

У Римі відбулася акція на підтримку Євромайдану.

Як повідомляє сайт Української Греко-католицької церкви, на площі Республіка зібралося більше як півтисячі українців. На Євромайдан наші співвітчизники прибули як зі столиці, так і з інших міст Італії.

Євромайдан в Римі / Фото : Медіаресурс УГКЦ

Головна вимога українців: відставка чинного уряду та Президента і одночасне проголошення дочасних виборів.

У повідомленні зазначається, що четвер - це єдиний вихідний день українських заробітчан в Італії. Його вони проводять на Євромайдані.

На тему: У Норвегії зібралося два Євромайдани (фото, відео)

Розпочали акцію з молитви, яку відслужили греко-католицькі священики.

Євромайдан в Римі / Фото : Медіаресурс УГКЦ

Підтримати українців в їхніх європрагненнях та висловити недовіру уряду та Президенту Вікторові Януковичу прийшли також грузини і росіяни.

Варто зазначити, що вже кілька днів в Італії триває збір коштів на потреби мітингувальників у Києві. Перших тисячу євро українці в Римі зібрали та передали цього тижня. Ініціатива одразу поширилась всією країною та за її межами. Сьогодні зібрали кілька тисяч євро, проте достеменно не відомо скільки, тому що кошти постійно надходять.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter