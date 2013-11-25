У Норвегії зібралося два Євромайдани (фото, відео)
09:40, 25 листопада 2013Політика
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У найбільших містах Норвегії відбулись акції на підтримку європейської інтеграції України
Українці в Бергені та Осло вийшли підтримати Євромайдан / Фото : facebook.com
У найбільших містах Норвегії відбулись акції на підтримку європейської інтеграції України.
Як повідомляє ТСН, на євромайдани у Бергені і Осло вийшли громадяни України, які живуть у цій скандинавській країні.
Хлопець малює плакат на підтримку євроінтеграції України / Фото : facebook.com
Люди заявили про свою підтримку підписанню Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 28-29 листопада.
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Норвегія, Євромайдан / Фото : facebook.com
"Українці у Бергені разом із друзями з Осло підтримали 100 тисяч людей у Києві в їхніх правах обирати геополітику", - повідомив учасник акції Анатолій Кирилюк.
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Відео Oleg Sashchenko
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