У Норвегії зібралося два Євромайдани (фото, відео)

У найбільших містах Норвегії відбулись акції на підтримку європейської інтеграції України.

Як повідомляє ТСН, на євромайдани у Бергені і Осло вийшли громадяни України, які живуть у цій скандинавській країні.

Люди заявили про свою підтримку підписанню Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 28-29 листопада.

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"Українці у Бергені разом із друзями з Осло підтримали 100 тисяч людей у Києві в їхніх правах обирати геополітику", - повідомив учасник акції Анатолій Кирилюк.

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