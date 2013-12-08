У міліції нарахували 100 тисяч учасників масових акцій у Києві

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Активісти наразі заблокували вулиці в центральній частині міста та вставили там намети.

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Так, перекрито рух автотранспорту на перехрестях вулиці Інститутської з Банковою, Липською, Кловським узвозом, також перехрестя Лютеранської та Банкової, Лютеранської та Круглоуніверситетської, а також Шовковичної та Богомольця, перекрито вулиці Грушевського та Кріпосний провулок.

При цьому в МВС нагадали, щ дії учасників мирних зібрань не повинні порушувати права інших громадян. А тих, хто блокує рух, можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Службу з охорони громадського порядку у Києві несуть майже 5 тисяч правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, лідери опозиції закликали учасників Євромайдану розпочати пікетування всього урядового кварталу.

Пізніше перший заступник лідера партії ”Батьківщина” Олександр Турчинов заявив, що весь урядовий квартал у центрі Києва повністю перебуває під контролем прихильників євроінтеграції.

За його словами, зараз побудовані барикади та встановлені намети біля Кабміну, Будинку офіцерів, перекриті вулиці Інститутська та Шовковична, на яких встановлені також намети і блокпости.

Турчинов підкреслив, що до урядового кварталу пропускатимуть автомобілі «швидкої допомоги» і технічних служб.

Крім того, Турчинов наголосив, що потрібно забезпечити цілодобове чергування по всьому периметру Майдану: